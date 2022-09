Ucraina: i russi attaccano nella regione di Donetsk. Sull'energia Von der Leyen annuncia riforma del mercato elettrico

Nuovi attacchi russi in diverse aree dell'Ucraina. Tutte le zone dove passa la linea del fronte nella regione di Donetsk sono sotto il fuoco dell'esercito di Mosca. Colpita, nella notte, anche la città di Kramatorsk. Cinque i civili uccisi e 16 i feriti nella regione, secondo un aggiornamento delle istituzioni ucraine. Sono solo alcune delle zone colpite nelle ultime ore. Dopo l'inizio della controffensiva diversi giorni fa, fonti di Kiev parlano dell'intenzione di avanzare anche nella provincia orientale di Lugansk.

Secondo il dipartimento di Difesa americano, un certo numero di soldati russi si sono ritirati dalla zona di Kharkiv, ma resta comunque una massiccia presenza di militari nel Paese. Il presidente Zelensky è arrivato a Izyum, la città liberata nei giorni scorsi. Intanto il Cremlino mette in guardia Kiev, spiegando che reagirà in modo negativo se sarà adottato il nuovo piano per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina presentato dal Paese.

A Strasburgo l'Unione europea rinnova l'appoggio a Kiev: sostegno ribadito dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Ospite d'onore al Parlamento Ue è la first lady ucraina, Olena Zelenska. Von der Leyen rinnova l'impegno a mantenere le sanzioni alla Russia. E sulle interferenze estere verso i Paesi europei, annuncia un “pacchetto per la difesa della democrazia”. Sul fronte energetico, entro fine anno, afferma, arriverà la riforma del mercato elettrico.