Ucraina: ieri 2.836 nuovi contagi. Colpite in particolare la Capitale e la Regione di Kharkiv

la corrispondenza di Victoria Polishuk

In Ucraina sono iniziate il 5 settembre le procedure elettorali per le consultazioni locali fissate per il 25 ottobre. Gli ucraini voteranno per i rappresentanti dei consigli comunali di città e villaggi e per l'elezione dei sindaci. Ci si chiede se queste elezioni potranno tenersi in appena 50 giorni, considerato l'aggravarsi della pandemia da coronavirus in Ucraina. Si registra intanto un nuovo poco invidiabile record giornaliero di nuovi pazienti affetti da coronavirus. Il 4 settembre sono stati confermati 2.836 casi di infezione. La maggior parte dei nuovi positivi nella regione di Kharkiv e a Kiev.