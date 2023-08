ESTERI Ucraina: il battaglione Azov è tornato al fronte Zelenskyy ha prorogato la legge marziale e la mobilitazione per 90 giorni, fino al 15 novembre

Il battaglione Azov è tornato al fronte ed è già impegnato in combattimenti nella regione di Lugansk. I comandanti del battaglione sconfitto dopo la strenua difesa di Mariupol erano rientrati l'8 luglio in Ucraina da Istanbul dopo la prigionia in Russia. Kiev ha intanto fornito garanzie ad alcuni paesi occidentali che l'esercito ucraino non utilizzerà le armi donate dagli alleati, contro obiettivi in territorio russo. Zelenskyy, nel frattempo, ha prorogato la legge marziale e la mobilitazione per 90 giorni, fino al 15 novembre. L'esercito ucraino riferisce di aver abbattuto in mattinata un elicottero russo nella regione di Zaporizhia. Dall'inizio del conflitto Kiev afferma di averne neutralizzati complessivamente 314, oltre a 315 aeroplani. Intanto, nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno interessato 9 regioni ucraine: quattro i civili rimasti uccisi.

