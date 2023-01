GUERRA Ucraina: il parlamento europeo vota il testo di difesa comune Continuano le indagini sulla morte, nell'incidente in elicottero, del ministro degli interni di Kiev.

Sono tante le ipotesi al vaglio del servizio di sicurezza ucraino sulle cause dell'incidente che ha portato alla caduta dell'elicottero del ministro dell'interno Denys Monastyrskyi contro un asilo nella città di Brovary, vicino Kiev. In totale 16 i morti tra cui tre bambini, il vice ministro di Monastyrskyi e il suo segretario di stato. Ci sono anche 29 feriti. Secondo la Bbc il tempo era buio e nebbioso al momento dell'incidente e l'elicottero avrebbe colpito l'asilo prima di schiantarsi vicino a un edificio residenziale.

Zelensky scrive all'omologo cinese Xi Jinping per “dialogare” e chiede all'occidente di non esitare: “Serve un approccio veloce nelle decisioni”. “Sosterremo l'Ucraina fino a quando sarà necessario – afferma la premier finlandese Sanna Marin – non importa se servirà uno, due, cinque o quindici anni”. Dalla Russia dure le parole di Lavrov che paragona gli Stati Uniti al regime nazista.

[Banner_Google_ADS]



Il Parlamento Europeo ha votato il testo di difesa comune: aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e garantire un seggio permanente per l'Ue nel Consiglio di Sicurezza Onu, sono alcuni dei punti chiave delle relazioni annuali sulla politica estera e di sicurezza comune. La Plenaria ha dato via libera anche all'inserimento di alcuni emendamenti al testo. Uno di questi chiede all'Ue di fare pressioni su Berlino per la consegna all'Ucraina dei carri armati Leopard 2.

Putin intanto fa un nuovo proclamo alla nazione: “La vittoria della Russia – dice - è inevitabile. Si basa sull'unità del popolo, sull'eroismo dei combattenti e delle operazioni speciali”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: