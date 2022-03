GUERRA Ucraina: incontro ministri Esteri russo e ucraino. Kiev, accordo per corridoi umanitari

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, conferma che l'incontro previsto oggi in Turchia, ad Antalya, tra i ministri Lavrov e l'omologo ucraino Kuleba, si "terrà davvero", mentre il corridoio di evacuazione dei civili dalla città ucraina di Sumy, resta aperto anche oggi, come conferma il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy. A Kiev accordo tra Russia e Ucraina su una serie di "corridoi" di evacuazione dei civili per l'intera giornata di oggi.

Ieri sono stati evacuati da Sumy 5.000 civili, comunica il vicedirettore dell' ufficio di presidenza ucraina, Kirill Timoshenko. Allarme degli '007' Usa: Putin "percepisce questo come un conflitto che non può permettersi di perdere" e potrebbe "raddoppiare gli sforzi". Mosca annuncia di avere il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Almeno 10 persone sono morte per i bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk, nella provincia di Lugansk Oblast (Donbass)" dice un responsabile locale ucraino.

