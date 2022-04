UCRAINA Ucraina, iniziata l'offensiva russa ad est. Cina: con la Russia rafforzeremo coordinamento strategico

Iniziata ieri l'offensiva russa nell'Est dell'Ucraina. E' "un inferno", afferma il governatore della regione di Lugansk. Nelle prime ore della notte missili su Kharkiv e Mykolaiv. Le bombe erano precedentemente cadute su Leopoli, Dnipro, Kramatorsk e sui distretti di Synelnykiv e Pavlograd. Ancora sotto attacco anche le acciaierie Azovstal a Mariupol, dove - secondo le autorità locali - si sarebbero rifugiati anche mille civili tra cui soprattutto donne con figli piccoli e anziani. Il sindaco della città parla inoltre di 40mila cittadini deportati.

Anche la Russia conferma che il suo esercito ha lanciato decine di attacchi in Ucraina orientale durante tutta la notte. Il ministero della Difesa russo ha detto che "missili ad alta precisione" hanno colpito 13 obiettivi ucraini in alcune zone del Donbass, compresa la città chiave di Slovyansk, e che altri attacchi aerei "hanno colpito 60 strutture militari dell'Ucraina", anche in città vicine alla linea del fronte orientale.

La Cina continuerà ad aumentare il "coordinamento strategico" con la Russia a prescindere dalla volatilità internazionale: è quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri sull'incontro tenuto ieri a Pechino dal viceministro degli Esteri Le Yucheng con l'ambasciatore russo Andrey Denisov. "Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", recita la nota.



Biden sentirà oggi gli alleati e i partner sull'Ucraina: la videochiamata del presidente Usa è prevista per le 15:45 ora italiana. "Tornerò a Kiev, ma per apportare qualcosa di utile: per dimostrare semplicemente il mio supporto non ho bisogno di recarmi lì. Se ci andrò, dovrà essere per fare la differenza": così Macron. Il presidente francese aggiunge di non aver più parlato con Putin dai fatti di Bucha. Fico oggi riceve il sindaco di Melitopol. Riunione oggi del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione umanitaria in Ucraina.

Qualche ora dopo l'annuncio da parte dell'Ucraina del lancio di una nuova offensiva russa nel Donbass, "è più che mai necessario" cessare le importazioni europee di petrolio russo: lo ha ribadito ai microfoni di Europe 1 il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Resto convinto - ha aggiunto - che la realtà della situazione in Ucraina spingerà" verso lo stop alle importazioni.



