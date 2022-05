Ucraina, l'analisi di Pietro Batacchi (Rid): "La guerra durerà ancora mesi"

Pietro Batacchi

Aspettiamoci una guerra ancora lunga, in termini di mesi probabilmente. A dirlo è Pietro Batacchi, direttore della Rivista italiana difesa che analizza la situazione in Ucraina. Alla base, spiega, il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo per i russi e, dall'altra parte, le difficoltà che stanno attraversando le forze ucraine. Da Batacchi anche un commento sui futuri assetti internazionali, viste le crescenti tensioni tra Usa e Cina su Taiwan e l'annuncio di un intervento militare nel nord della Siria da parte della Turchia. Dopo la riposta "egregia dell'Occidente all'invasione russa dell'Ucraina - dice - vedremo se resisterà anche ad altre prove".

Nel video, l'intervista a Pietro Batacchi (direttore Rid)