GUERRA Ucraina: l'esercito russo avanza a Kharkiv e Zelensky ritira le truppe da alcune zone

Gli scontri sul campo di battaglia vedono l'esercito ucraino in difficoltà. Dopo i massicci attacchi russi, la situazione nella regione di Kharkiv è sempre più difficile – con i soldati di Mosca che avanzano e conquistano villaggi –, al punto che il presidente Zelensky ritira le truppe da alcune zone e annulla la visita a Madrid prevista per venerdì. L'omologo Putin, invece, come previsto, sarà domani a Pechino, dove incontrerà Xi Jinping e nel frattempo avverte: “Aperto ai negoziati, ma tengano conto dei nostri interessi”. Ieri a Kiev il segretario di Stato americano Blinken ha promesso il continuo sostegno militare a Zelensky e il presidente Biden sta già lavorando per inviare missili Patriot. Da Mosca la reazione a stretto giro: “Nessun armamento occidentale salverà Kiev”. L'Ucraina perde terreno e anche il Pentagono giudica la situazione “preoccupante”: ma se i russi avanzano nella regione di Kharkiv, i soldati di Zelensky lanciano un massiccio attacco aereo su diverse regioni russe e sulla città portuale di Sebastopoli, nella Crimea occupata.

