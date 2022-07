GUERRA Ucraina, la battaglia infuria nel Donbass, combattimenti a Sloviansk e Kramatorsk

Le truppe russe continuano a bombardare numerose città ucraine, compresa Sloviansk, e “cercano di migliorare la propria posizione tattica”. Così l'esercito ucraino nell'ultimo aggiornamento sulla guerra. I russi “hanno fatto progressi ma poi sono stati respinti dai nostri soldati e sono dovuti tornare indietro subendo perdite”, si legge ancora nel bollettino. È comunque in corso l'evacuazione degli abitanti di Sloviansk e dei dintorni. I soldati di Kiev cercano di fermare l'avanzata russa nel Donbass, in particolare nelle due città chiave del Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk, ovvero i prossimi obiettivi di Mosca, che vuole conquistare l'intera regione.

Tutto territorio di Lugansk è in mano russa, ma si continua ancora a combattere. Il presidente ucraino Zelensky dichiara: “Avanziamo a Kherson e Zaporizhzhia”, mentre missili da crociera russi hanno colpito nella notte hangar contenenti tonnellate di grano nella regione di Odessa. L'Institute for the Study of War rivela nel suo rapporto quotidiano che per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia non ha rivendicato alcuna conquista territoriale. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov lancia un nuovo attacco ai Paesi occidentali, definendoli “responsabili della morte dei civili nel Donbass e in altre parti dell'Ucraina” per la fornitura di armi a Kiev. Sul fronte politico Biden toglie i dazi alla Cina e tende la mano a Xi Jinping per isolare Putin.

