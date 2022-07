GUERRA Ucraina, la Corte Penale Internazionale potrebbe aprire un'udienza sulle accuse alla Russia di genocidio

Ucraina, la Corte Penale Internazionale potrebbe aprire un'udienza sulle accuse alla Russia di genocidio.

Le truppe di Putin starebbero usando la centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa, come base per raccogliere armi, tra cui “sistemi missilistici”, e per bombardare le aree circostanti. E' la denuncia di un funzionario dell'agenzia nucleare di Kiev. Missili su Odessa dove è scoppiato un incendio: a fuoco un magazzino. Mentre l'esercito russo ha attaccato una base provvisoria ucraina a Mykolaiv, nel Sud del Paese, uccidendo oltre 200 soldati. Avvertite esplosioni durante un raid aereo anche nella regione di Cherkasy. Si cercano invece i dispersi dell'attacco di Vinnytsia, dove sono morte almeno 24 persone e ne sono rimaste ferite oltre 100. Kiev chiede che le crisi politiche in Occidente non fermino l'invio di armi. Nel frattempo la Casa Bianca, tornando sul caso dei droni, afferma che dall'inizio dell'estate una delegazione russa sarebbe andata due volte in Iran per ispezionare armi da combattimento da comprare. Infine, la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia potrebbe aprire in autunno un'udienza sulle accuse alla Russia di genocidio nei confronti degli ucraini.

