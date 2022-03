Ucraina: la guerra si combatte anche in Rete, effetti e prospettive della cyber war La guerra cibernetica, secondo l'esperto Alessandro Curioni, potrebbe potenzialmente influire anche sui sistemi nucleari

La guerra tra Russia e Ucraina si combatte anche in Rete: un conflitto all'apparenza invisibile, ma con effetti rilevanti e costi più bassi rispetto a quelli sul campo di battaglia. Ne abbiamo parlato con Alessandro Curioni, giornalista ed esperto di sicurezza informatica. Dallo scontro via Internet già presente tra Mosca e Kiev prima della guerra, con attacchi alla rete elettrica ucraina, fino alle azioni di Anonymous e le violazioni di sistemi informatici russi: sono innumerevoli gli effetti concreti. E non è da escludere che una cyber war possa interferire, potenzialmente, con i sistemi delle armi nucleari.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandro Curioni, giornalista ed esperto di sicurezza informatica

