Ucraina, Lavrov: La terza guerra mondiale è un pericolo "reale"

La terza guerra mondiale è un pericolo "reale", anche se l'ipotesi di un conflitto nucleare è inaccettabile: Lavrov alza i toni e accusa la Nato di entrare in una guerra per procura con Mosca attraverso la fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo dice che i negoziati con Kiev andranno avanti comunque. "In Ucraina si decide il destino dell'Europa, della sicurezza globale e del sistema democratico", afferma Zelensky. Gli Usa credono che l'Ucraina possa vincere la guerra e vogliono vedere la Russia "indebolita" in modo che non dia vita a 'nuovi conflitti'. Oggi a Mosca arriva Guterres. L'Ucraina chiede agli Usa "almeno 2 miliardi di dollari al mese in aiuti economici".

"Sono 217 i bambini morti in Ucraina dall'inizio dell' invasione", secondo la Procura ucraina che parla anche di "391 feriti". E la guerra va avanti. Mosca dice che Golovchino del distretto di Grayvoronsky nella regione russa di Belgorod è stato bombardato di nuovo dall'Ucraina". Il sito era già stato bombardato il 19 aprile, con 3 feriti. Ora "sono stati colpiti i villaggi di Nekhoteyevka e Jouravliovka". Spento l'incendio nel deposito di carburante della russa Bryansk, vicino al confine ucraino. Kiev dice di aver abbattuto "10 velivoli russi" e ucciso "70 soldati russi a Velyka Aleksandrovka nella regione di Kherson". Secondo l'intelligence britannica la città di Kreminna è ora nelle mani di Mosca e si registrano combattimenti a Izium mentre i russi cercano di avanzare verso Sloviansk e Kramatorsk

L'amministrazione Biden starebbe valutando un pacchetto da 5 miliardi di aiuti per far fronte alla crisi alimentare mondiale provocata dalla guerra in Ucraina. È probabile che il raccolto di grano ucraino diminuisca del 20% quest'anno rispetto al 2021 a causa della riduzione delle aree di semina per l'invasione russa dice il Regno Unito lanciando l'allarme per la sicurezza alimentare globale e in particolare per i paesi poveri.