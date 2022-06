GUERRA Ucraina. Lavrov: "Russia aperta al dialogo, ma bisogna essere in due per ballare il tango"

Si continua a combattere “strada per strada” per il controllo di Severodonetsk. “Da questa battaglia dipenderà il destino della regione”, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha aggiunto: “Senza le armi americane stiamo perdendo. Il nostro esercito registra tra le 100 e le 200 perdite al giorno”. Intanto l'intelligence britannica mette in guardia su un'”emergenza farmaci a Kherson e rischi di colera a Mariupol”. La Corte suprema dell'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte due combattenti britannici e uno marocchino catturati mentre combattevano con le truppe di Kiev.

Il governo britannico si è detto “estremamente preoccupato”, definendo la sentenza “vergognosa e del tutto illegittima”. Il presidente Putin ha ribadito che la Russia deve combattere e difendersi come ai tempi dello Zar, e che “non farà la fine dell'Unione sovietica”. Secondo fonti occidentali, sarebbero 20mila i soldati del suo esercito morti sin qui nel conflitto. Nel frattempo Zelensky ha sentito il capo dell'Eliseo Macron per coordinare il percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea. Mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov, rispetto alla via diplomatica come soluzione alla guerra, ha detto che la Russia è aperta al dialogo, ma “bisogna essere in due per ballare il tango”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: