Ucraina: le forze di Kiev si ritirano da Severodonetsk, a Mariupol rischio epidemiologico

Dopo settimane di duri combattimenti, i russi hanno avuto la meglio a Severodonetsk, nella regione orientale di Lugansk. Le forze ucraine hanno infatti ricevuto l'ordine di ritirarsi, rende noto il Governatore della regione. E nel frattempo la situazione è sempre più drammatica a Mariupol, specie dal punto di vista sanitario. Le autorità locali lanciano l'allarme per il rischio epidemiologico. La città, spiegano, è invasa da migliaia di tonnellate di immondizia, si stanno diffondendo malattie come colera e dissenteria. Nella zona non c'è acqua potabile, nessuna fognatura è funzionante e i morti si seppelliscono con sepolture naturali.

Sul piano bellico, Kiev parla di oltre 34.500 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra e, dall'altra parte, le forze filorusse rendono noto che in due giorni 1000 militari ucraini sono morti e altri 800 si sono arresi nella battaglia nel Lugansk. Nelle scorse ore l'attentato a un funzionario russo a Kherson ucciso da una bomba nella sua auto. Intanto, mentre l'Ucraina si avvicina all'Unione europea, il presidente Zelensky invita l'occidente ad accelerare sull'invio di armi. Il ministro degli Esteri Kuleba sostiene che una vittoria militare porterà ai negoziati. Scettica la Russia. Per il ministro degli Esteri Lavrov le potenze occidentali non consentiranno la ripresa dei confronti. Mosca, dice, ha avanzato le sue proposte da tempo.