Ucraina: le truppe russe avanzano a Severodonetsk. Erdogan annuncia chiamata a Putin e Zelensky

Le forze russe avanzano verso il centro della città di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale. Le autorità del Paese sottolineano che la situazione è “molto difficile” e parlano di combattimenti strada per strada, con corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile messi fuori uso. L'obiettivo di Kiev rimane quello di fare tutto il possibile per respingere l'offensiva nella città, come sottolineato nelle scorse ore dallo stesso presidente Zelensky che, in una visita alle truppe al fronte a Kharkiv, ha fatto riferimento alla gravità della situazione nel Donbass.

L'obiettivo russo, ha ribadito il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, “è la liberazione delle regioni di Donetsk e Lugansk” riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti. Mosca rende poi noto di aver distrutto una postazione dove si trovavano mezzi militari forniti dall'Italia. Intanto, dopo due mesi di blocco, la prima nave da carico lascerà il porto di Mariupol. L'approvvigionamento di grano è uno dei temi al centro del dibattito internazionale, insieme all'embargo per il petrolio russo. Alle conseguenze della guerra sul fronte economico ha fatto riferimento il ministro degli Esteri italiano Di Maio.

Sul fronte diplomatico, il presidente turco Erdogan ha annunciato di voler telefonare, in giornata, sia a Putin che a Zelensky per invitarli, ha spiegato, a “utilizzare tutti i canali del dialogo e della diplomazia” per fermare il conflitto. In tema migratorio e umanitario, invece, più di 1 milione e mezzo di rifugiati sono arrivati in territorio russo dalle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e dal resto dell'Ucraina.

Nel servizio, le dichiarazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio