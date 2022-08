Ucraina: lo scienziato Litvinenko mette in guardia sul rischio catastrofe nucleare a Zaporizhia E la Cina ribadisce l'intenzione di annettere Taiwan

C'è attesa per la riunione d'emergenza, prevista per questa sera alle 21, del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite per trattare la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzia. Incontro richiesto dalla Russia, dopo le accuse reciproche di bombardamenti all'impianto tra Mosca e Kiev. L'operatore per l'energia ucraino sostiene che le forze russe si stiano preparando a collegare la centrale alla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014.

Nelle scorse ore è stato registrato un nuovo attacco proprio alla periferia di Zaporizhzia. E dal mondo scientifico continuano ad arrivare avvertimenti sulla pericolosità della situazione. Lo scienziato Serghiy Litvinenko, ordinario all'Università di Kharkiv, in un'intervista a Repubblica avverte che c'è il rischio di una catastrofe “europea”, perché gli attacchi potrebbero danneggiare l'impianto fino a far fuoriuscire materiale radioattivo. Litvinenko chiede quindi l'intervento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Sul campo nuovi raid. Almeno 13 persone sono morte, secondo fonti ucraine, dopo un bombardamento russo con missili nella zona di Nikopol. Altre sei vittime in un attacco nel Donbass.

Intanto, sul fronte Taiwan la Cina continua a lanciare avvertimenti. L'Ambasciatore cinese in Australia ha anticipato che Pechino userà “tutti i mezzi necessari”, anche militari, per la “riunificazione”. Prospettata, dal diplomatico, anche una “rieducazione” dei 23 milioni di abitanti di Taiwan.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: