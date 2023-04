Ucraina, ministro Kuleba: "Presidenza russa al Consiglio di Sicurezza Onu è schiaffo al mondo"

La presidenza russa del Consiglio di sicurezza Onu è "uno schiaffo alla comunità internazionale". A dichiararlo è il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba che invita gli Stati membri a evitare "qualsiasi tentativo di abuso". Intanto proseguono gli attacchi russi su Kherson, nel sud del Paese, come riferiscono fonti di Kiev. Per gli Stati Uniti è improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro l'anno. Per l'intelligence britannica, Mosca ha ottenuto solo successi marginali su diverse linee del fronte del Donbass, a costo di decine di migliaia di vittime. Intanto il metropolita Pavel, arrestato dalle autorità ucraine, ha dichiarato di essere contro l'aggressione. Era sospettato di lavorare per la Russia.

