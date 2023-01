GUERRA Ucraina: missile russo su un condominio a Kharkiv

Un missile russo è caduto ieri sera su un condominio dell'ucraina Kharkiv, facendo almeno un morto e 3 feriti. Zelensky chiede armi ancora più potenti all'Occidente, partendo da missili a lunga gittata. La Russia intanto reintroduce a scuola l'addestramento militare. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha esortato la Corea del Sud ad aumentare il suo sostegno militare all'Ucraina, oggi in visita in Giappone. Il presidente russo Vladimir Putin minacciò Boris Johnson con un attacco missilistico durante una telefonata "straordinaria" nel periodo precedente all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca il 24 febbraio scorso: lo ha detto lo stesso ex premier britannico intervistato dalla Bbc.

