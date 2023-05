Ucraina: missili a lungo raggio dalla Gran Bretagna. Mosca: "Ci sarà risposta adeguata"

L'Ucraina ha ricevuto missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow in vista della controffensiva. A renderlo noto è la Cnn che cita alti funzionari occidentali. A fornirli è la Gran Bretagna. Si tratta di missili stealth, cioè capaci di diminuire la propria visibilità al nemico, e in grado di colpire in profondità il territorio controllato dalla Russia nella parte orientale del Paese. Sviluppati congiuntamente da Francia e Regno Unito, hanno una gittata di oltre 250 chilometri. In base a quanto emerso nelle ultime ore, la Gran Bretagna avrebbe ricevuto garanzie dal governo di Kiev sull'uso degli armamenti solo all'interno del territorio ucraino e non in Russia.

Ma Mosca non resta a guardare e, anzi, replica duramente alla notizia. Per la Russia si tratta di uno sviluppo “fortemente negativo” che richiederà una “risposta adeguata” da parte delle forze militari, come affermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Intanto, il capo della Wagner Prigozhin accusa il presidente ucraino Zelensky di mentire dopo aver dichiarato che serve ancora tempo per lanciare la controffensiva data la necessità di maggiori aiuti dall'occidente. In realtà, secondo Progozhin, la risposta è già in “pieno svolgimento”.

