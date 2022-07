GUERRA Ucraina: missili russi colpiscono due università a Mykolaiv Mosca: "Ieri a Vinnytsa centrata una struttura militare dove era in corso una riunione di ufficiali ucraini e fornitori stranieri di armi. Tutti eliminati"

Missili russi in mattinata hanno centrato due strutture educative nella città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Secondo le notizie riportate dal capo dell'Amministrazione militare regionale Vitaliy Kim, gli edifici colpiti erano le due maggiori università della città e al momento non ci sarebbero vittime.

In seguito all'attacco, Kim ha scritto sul suo account Twitter che tutte le università occidentali dovrebbero chiamare "la Russia per quello che è veramente e cioè: terrorista". Intanto il ministero della Difesa russo ha affermato che il bombardamento di ieri su Vinnytsa- che ha provocato secondo fonti di Kiev almeno 23 morti - ha colpito una struttura militare dove era in corso una riunione di ufficiali ucraini e "fornitori stranieri di armi" e sono stati tutti eliminati".

L'Unione Europea nel frattempo ha annunciato oggi con il vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic che il prossimo pacchetto di sanzioni prenderà di mira le esportazioni di oro russo e cercherà di "chiudere le vie d'uscita" per coloro che eludono le sanzioni precedenti. Prezzo del gas in ribasso sulle piazze di Amsterdam e Londra.

