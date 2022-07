Ucraina: missili russi su Kharkiv, Mykolaiv e Zaporizhzhia

Piovono missili su Kharkiv, Mykolaiv e Zaporizhzhia. Nel Donetsk, sale a 45 il bilancio dei morti a seguito di un bombardamento russo su un edificio residenziale della cittadina di Chasiv Yar. Intanto i filorussi della regione avvertono che i mercenari stranieri catturati “saranno fucilati con un plotone di esecuzione”. Il presidente ucraino Zelensky, nel suo solito messaggio notturno, sostiene che i russi non abbiano più forza strategica. Oggi a Istanbul l'incontro tra delegazioni militari di Kiev, Mosca, Ankara e rappresentanti dell'Onu riguardo ai corridoi nel mar Nero per permettere l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina. “L'accordo è vicino”, secondo il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Mentre il Cremlino annuncia per il 19 luglio un viaggio del presidente Putin in Iran per colloqui sulla situazione in Ucraina: sarà presente anche il presidente turco Erdogan.

E proprio Teheran nega di voler fornire droni militari alla Russia, come aveva denunciato ieri la Casa Bianca. Intanto Gazprom gela l'Europa: “Non possiamo più garantire il funzionamento del Nord Stream 1 – afferma il colosso russo del gas –, che potrebbe restare chiuso per manutenzione più a lungo del previsto”. Gli Stati Uniti invece preparano un altro miliardo e 700mila dollari di nuovi aiuti umanitari per Kiev. E anche l'Ecofin ha dato il via libera ufficiale al pacchetto da un miliardo destinato all'Ucraina.