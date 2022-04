GUERRA Ucraina: missili russi su Kiev, 'schiaffo all'Onu' durante la visita del segretario generale

Ucraina: missili russi su Kiev, 'schiaffo all'Onu' durante la visita del segretario generale.

Preoccupa l'Occidente l'attacco russo di ieri su Kiev: cinque missili lanciati proprio durante la visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e che hanno danneggiato un edificio residenziale di 25 piani, uccidendo la giornalista di Radio Svoboda Vera Girich, 55 anni, e ferendo almeno altre 10 persone. Esplosioni hanno colpito il quartiere di Podil, nel centro cittadino, come uno schiaffo agli sforzi diplomatici per la pace a due giorni dal faccia a faccia tra il numero uno delle Nazioni Unite e Vladimir Putin al Cremlino. Guterres si è detto "scioccato", Zelensky parla di un tentativo di "umiliare l'Onu", Di Maio su Twitter afferma che "una nuova escalation che crea grande preoccupazione. Questa guerra va fermata subito. Pieno sostegno al popolo ucraino, ferma condanna della guerra di Putin".

[Banner_Google_ADS]

Intanto dopo l'ok dal senato, anche la Camera degli Stati Uniti ha approvato una misura che consentirà a Biden di usare una legge della Seconda Guerra Mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina. 33 i miliardi destinati a Kiev di cui più di 20 potranno andare alla difesa, 8 per il sostegno economico e 3 per aiuti umanitari.







I più letti della settimana: