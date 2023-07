Ucraina: Mosca denuncia attacchi ucraini in territorio russo. Esplosioni a Taganrog e Samara In corso, intanto, a San Pietroburgo, il summit Russia-Africa

Fase probabilmente decisiva del conflitto. Dopo un avvio stentato di controffensiva gli ucraini starebbero infatti producendo il massimo sforzo – anche con l'utilizzo di riserve - per fare breccia nelle fortificazioni russe a sud e avanzare nel settore di Bakhmut. Nebbia di guerra, però, sull'andamento delle operazioni. I russi denunciano l'utilizzo di cluster bombs su Tokmak, dove sarebbe morta una donna. Sempre nella oblast di Zaporizhia l'AIEA segnala esplosioni nell'area della centrale nucleare di Energodar.

E poi una serie di presunti attacchi in territorio russo, riferiti dalle autorità della Federazione. Un drone, che sarebbe stato abbattuto nella notte nei cieli di Mosca; e deflagrazioni nel centro della città di Taganrog, con vari feriti, e in una grande raffineria di Samara. Tutto ciò mentre Putin è a San Pietroburgo, al summit che vede la presenza di vari rappresentanti di Paesi africani. Ha puntato il dito contro i decisori ucraini, sostenendo come siano indisponibili a negoziare.

Il Presidente dell'Unione Africana, dal canto suo, aveva espresso ieri la disponibilità a collaborare con Mosca “in tutte le direzioni”. Dal leader egiziano Al Sisi l'esortazione a riprendere l'accordo sul grano. Eventualità remota, visto quanto sta accadendo nel Mar Nero; con nuove esercitazioni della flotta russa e lanci di missili su navi bersaglio. In questo quadro di escalation anche le indiscrezioni di stampa circa la consegna a Kiev, già a settembre, dei carri armati americani Abrams.

