Ucraina: Mosca denuncia attacco con oltre 1.200 droni, Obama accusa Trump di tradire Kiev

La Russia denuncia una nuova massiccia offensiva ucraina con droni sul proprio territorio. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le forze di difesa aerea avrebbero intercettato e abbattuto nella notte 1.214 velivoli senza pilota ad ala fissa in 19 regioni del Paese, tra cui Bryansk, Belgorod, Kursk, Voronezh, Rostov e Mosca.

Particolarmente intenso, secondo le autorità russe, l'attacco contro la regione della capitale, dove è in corso il vertice Russia-Africa. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha riferito che oltre 600 droni sarebbero stati lanciati verso la regione moscovita. "Dal 28 ottobre alle 20:30 al 29 ottobre alle 07:00, 613 droni sono stati diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata a grande distanza dalla difesa antiaerea del ministero della Difesa", ha spiegato Sobjanin, aggiungendo che altri 231 velivoli sarebbero stati distrutti in prossimità della capitale.

Sul fronte politico, intanto, l'ex presidente americano Barack Obama ha duramente attaccato l'amministrazione di Donald Trump durante un comizio ad Atlanta, in Georgia, accusando la Casa Bianca di aver abbandonato Kiev. "La Casa Bianca si sta piegando al volere di Vladimir Putin e sta tradendo gli ucraini che combattono per la propria libertà e democrazia, abbandonandoli al loro destino", ha dichiarato Obama.

L'ex presidente ha criticato anche le scelte dell'amministrazione americana sul conflitto con l'Iran e sulla politica commerciale. "Ecco fatto! Hanno scelto di intraprendere una guerra che non era affatto necessaria", ha affermato, aggiungendo che "hanno deciso di imporre i dazi. È per questo che i prezzi stanno salendo ed è per questo che il costo della benzina è così elevato. Si potrebbe pensare che, quantomeno, di fronte a tutto ciò, l'attuale presidente avrebbe fatto approvare qualche provvedimento per ridurre i prezzi".

Sul terreno, si registra invece un'iniziativa umanitaria nella regione ucraina di Kherson. La commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, ha annunciato la partenza da Mosca per una missione nella città di Oleshky, dove dal 27 ottobre è in vigore, secondo le autorità russe, un cessate il fuoco locale per consentire l'ingresso degli aiuti e preparare l'evacuazione dei civili. "Viaggeremo con giornalisti, principalmente statunitensi, nominati dalla parte americana, e giornalisti provenienti da vari paesi del mondo", ha dichiarato Lantratova all'emittente televisiva Zvezda, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass.

La tregua umanitaria è stata concordata tra Russia e Ucraina con la mediazione della first lady americana Melania Trump. L'intesa prevede la sospensione temporanea delle operazioni militari nell'area, la consegna di beni di prima necessità alla popolazione e la predisposizione di un corridoio sicuro per l'evacuazione dei civili.







