TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:41 Carestia a Gaza, Israele replica all'Onu: "Palese menzogna, è orchestrata da Hamas" 18:24 PDCS: al via la Festa dell'Amicizia 18:21 Controesodo: sulle strade weekend da bollino rosso 17:44 Convalidato l'arresto di Sehrii Kuznietzov, rinviata la decisione sul trasferimento in Germania 17:44 PerformAppennino in festival moderno e contemporaneo 17:41 Maltempo, danni in tutta Italia per piogge e vento. A Rimini 19 persone evacuate dalle loro case 17:16 Italia da record: 3-0 alla Slovacchia all’esordio mondiale 17:13 San Marino Academy, Di Maio: "Non mi pongo obiettivi, dobbiamo dare il 100%. A quest'età si diventa grandi nel calcio" 17:05 La "nuova" San Marino Academy Under 22 targata di Maio è pronta a fare il salto di qualità 16:52 Tragedia in Trentino: escursionista riminese muore sul Sentiero dell’Orso in val Rendena
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Ucraina, Mosca: "Incontro Putin-Zelensky non ancora in programma". Trump: "Preferirei non esserci"

Intanto la Nato rinnova il sostegno a Kiev e dall'Europa arrivano altri 4 miliardi di euro

22 ago 2025
Ucraina, Mosca: "Incontro Putin-Zelensky non ancora in programma". Trump: "Preferirei non esserci"

"Preferirei non esserci all'incontro tra Putin e Zelensky": ad affermarlo è il presidente Usa Donald Trump, in attesa di arrivare a una quadra sul dossier ucraino. "Vedremo se lavoreranno insieme", dice. Il confronto "non è ancora in programma", sottolinea il ministro degli Esteri russo Lavrov. Intanto emerge che, durante l'incontro a Washington con Trump, il presidente ucraino Zelensky avrebbe respinto tutte le proposte statunitensi per una soluzione del conflitto. Nato al lavoro per garantire un sistema di sicurezza per Kiev. E l'Unione Europea eroga altri 4 miliardi di euro all'Ucraina. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo