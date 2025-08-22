Ucraina, Mosca: "Incontro Putin-Zelensky non ancora in programma". Trump: "Preferirei non esserci"

"Preferirei non esserci all'incontro tra Putin e Zelensky": ad affermarlo è il presidente Usa Donald Trump, in attesa di arrivare a una quadra sul dossier ucraino. "Vedremo se lavoreranno insieme", dice. Il confronto "non è ancora in programma", sottolinea il ministro degli Esteri russo Lavrov. Intanto emerge che, durante l'incontro a Washington con Trump, il presidente ucraino Zelensky avrebbe respinto tutte le proposte statunitensi per una soluzione del conflitto. Nato al lavoro per garantire un sistema di sicurezza per Kiev. E l'Unione Europea eroga altri 4 miliardi di euro all'Ucraina.







