UCRAINA Ucraina: Mykolaiv colpita con bombe a grappolo. Missile su Odessa

Ucraina: Mykolaiv colpita con bombe a grappolo. Missile su Odessa.

Diciassette persone, tra cui un bambino, sono state uccise da un bombardamento dell'esercito russo su un condominio ad Odessa. Lo ha reso noto il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, Sergei Bratchuk, aggiungendo che il missile è stato lanciato da un aereo proveniente dal Mar Nero. Sette persone, compresi tre bambini, sono stati tratti in salvo. Intanto il presidente Zelensky, nel discorso serale di ieri, ha elogiato le forze armate per aver respinto il nemico sull'Isola dei Serpenti. "Passo dopo passo - ha detto - li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo".



Questa mattina dieci missili sono stati lanciati dalle truppe russe nel giro di 25 minuti su Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Sienkovych, riferendo che i canali locali di Telegram parlano di una grande nuvola di fumo che si è alzata sulla città dopo le esplosioni. L'area portuale di Mykolaiv è stata colpita da 'proiettili a grappolo proibiti'. Lo riferisce il governatore Vitaliy Kim aggiornando le notizie fornite dal sindaco.

Oleksiy Arestovich , consigliere del presidente ucraino Zelensky, annuncia che la Russia non dovrà aspettare molto per la "risposta" delle Forze armate ucraine dopo gli attacchi missilistici nella regione di Odessa. Lo riporta Unian. "Tre X-22 hanno colpito edifici residenziali e centri ricreativi nel distretto di Bilhorod-Dnistrovskyi nella regione di Odesa. Con che razza di bastardi dobbiamo combattere. Bene, aspettatevi una risposta , maledizione. E non dovrete aspettare a lungo", ha assicurato Arestovych.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: