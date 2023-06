GUERRA Ucraina: Nato, controffensiva avanza. Gli Usa, è una maratona, non uno sprint La corrispondenza di Fabio Fantozzi de La Presse

E’ ancora presto per vedere se ci sarà una svolta con la controffensiva ma gli ucraini stanno guadagnando terreno. A dirlo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che oggi ha aperto la ministeriale Difesa nel quartier generale dell’Alleanza atlantica qui a Bruxelles. La lotta dell'Ucraina è una maratona e non uno sprint, gli ha fatto eco il segretario Usa alla Difesa Austin. Insomma, Kiev sta dimostrando di essere in grado di riconquistare i territori occupati, sia per il suo coraggio, sia per il supporto occidentale, sostegno che, secondo gli alleati, deve continuare con l’invio di armi e l’addestramento.

Non solo: bisognerà trovare il modo di garantire la sua sicurezza anche a lungo termine, perché la minaccia russa rimarrà anche dopo la fine del conflitto, con un piano che la avvicini agli standard della Nato, anche in vista della sua adesione. E proprio un eventuale ingresso di Kiev nell’Alleanza sarà il nodo da sciogliere al vertice dei capi di Stato e di governo che si terrà tra un mese a Vilnius. Un appuntamento in cui i leader inizieranno anche a delineare il successore di Stoltenberg alla guida dell’Alleanza, che anche oggi è tornato a ribadire il suo ‘no’ a un’ulteriore proroga del mandato. Infine, il vertice dovrebbe trasformare l’obiettivo del 2% del Pil da spendere per la difesa da tetto a base minima richiesta. Intanto, con una risoluzione non vincolante il Parlamento europeo ha chiesto che “il processo di adesione alla Nato sia avviato dopo la fine della guerra e ultimato quanto prima" e che i negoziati di adesione all’Unione europea entro l’anno.

Fabio Fantozzi (La Presse)

