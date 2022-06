GUERRA Ucraina, Nato: "Prepariamoci a un conflitto lungo". Zelensky: "La vittoria sarà nostra"

La Nato non ci gira intorno: “Bisogna prepararsi a un conflitto lungo”. Sul campo, secondo Kiev, Mosca controlla il 20% del territorio ucraino. Oltre 200mila bambini sarebbero stati deportati in Russia. Mentre le truppe di Putin sono entrate nel centro di Severodonetsk, dove bombardamenti ucraini hanno ferito due giornalisti di Reuters e ucciso l'autista che li stava trasportando. Il presidente russo, secondo fonti di intellingence, avrebbe poi tolto dalla guida dell'esercito in guerra il generale Dvornikov. Il presidente Zelensky è sicuro: “Sono 100 giorni che difendiamo il nostro Paese. La vittoria sarà nostra”. Poi il rigraziamento agli Usa per l'invio dei missili Himars. In arrivo nuovi sistemi d'attacco anche dal Regno Unito, che saranno utilizzati nel Donbass. L'Interpol teme che le armi occidentali inviate all'Ucraina finiscano nelle mani della criminalità e ha rivolto così un appello ai fornitori a non perdere di vista il tracciamento degli equipaggiamenti. L'intelligence statunitense intanto conferma in un report pubblicato da una testata americana le voci diffuse da Kiev sull'attentato a cui sarebbe scampato il presidente russo Putin nei mesi scorso e sulla presunta operazione per un tumore grave. Intanto il Consiglio Ue ha adottato formalmente il sesto pacchetto di sanzioni, ma l'Ungheria è riuscita a ottenere l'esenzione per il patriarca ortodosso russo Kirill. Nella lista nera invece ci è finita, tra gli altri, la fidanzata di Putin. Le nuove misure possono adesso entrare in vigore: contengono lo stop al petrolio via nave entro la fine dell'anno e una nuova stretta contro le banche tra cui Sberbank, il principale istituto di credito del Paese.

