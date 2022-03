GUERRA Ucraina: niente corridoi, per motivi di sicurezza. Martedì la ripresa dei colloqui

Nessun corridoio umanitario oggi in Ucraina per motivi di pubblica sicurezza, spiega la vice prima ministra Iryna Vereshcuk su Telegram perché "la nostra intelligence riporta possibili provocazioni da parte degli occupanti sulle rotte dei corridoi umanitari". Intanto, il ministero della Difesa russo mostra un video in cui si vedono blindati in movimento nella regione di Kiev, lungo la strada E95. E in un altro video online sui social, si vedono soldati ucraini sparare alle ginocchia a prigionieri russi durante un'operazione a Kharkiv. La Croce Rossa non riesce ancora ad arrivare a Mariupol, perché non vengono garantiti "percorsi protetti" dalle forze in campo.

L'Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia, dice il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista. Accusa anche l'Occidente di "non aver abbastanza coraggio" quando si tratta di aiutare Kiev. I negoziati tra l'Ucraina e la Federazione Russa a Istanbul potrebbero iniziare martedì alle 10 locali, le 9 in Italia. Lo ha affermato il membro della delegazione ucraina David Arahamiya, come riporta Ukrinform. Secondo Arahamiya, l'inizio dei colloqui è stato posticipato a causa di problemi logistici.



