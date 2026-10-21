GUERRA Ucraina: notte di attacchi incrociati, morti a Kiev e in Russia. Witkoff a San Pietroburgo Mosca annuncia 373 droni abbattuti, morti a Kiev e Bryansk. Witkoff a San Pietroburgo, colloqui definiti "positivi"

Ucraina: notte di attacchi incrociati, morti a Kiev e in Russia. Witkoff a San Pietroburgo.

Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con vittime civili su entrambi i fronti, mentre proseguono gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per favorire una soluzione al conflitto. Il ministero della Difesa russo ha riferito che le difese aeree di Mosca hanno intercettato e abbattuto 373 droni ucraini ad ala fissa sopra diverse regioni della Federazione e sul Mar Nero. I velivoli senza pilota sarebbero stati neutralizzati nelle regioni di Novgorod, Tver, Bryansk, Belgorod, Kursk, Smolensk, Kaluga, Oryol, Tula, Krasnodar, Ryazan e Mosca, oltre che sulla Crimea, annessa dalla Russia nel 2014.

Nella regione russa di Bryansk, un giovane di 19 anni è rimasto ucciso e altri due uomini di 21 anni sono stati feriti in un attacco con drone contro un veicolo civile a Klimovo. Lo ha riferito il governatore regionale, Egor Kovalchuk. "A causa di un barbaro attacco con un drone kamikaze contro un veicolo civile nell'abitato di Klimovo, un passeggero - un residente locale di 19 anni - è deceduto in seguito alle ferite riportate", ha scritto su Telegram. "Altri due uomini, entrambi ventunenni e anch'essi a bordo del veicolo, hanno riportato ferite da schegge", ha aggiunto.

A Kiev, almeno due persone sono morte in seguito a un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale di 24 piani nel quartiere di Svyatoshynskyi. Secondo Ukrinform, che cita le autorità locali, un appartamento al ventesimo piano è stato devastato da un incendio di circa 70 metri quadrati. "Durante le operazioni di rimozione delle macerie, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi di due persone", ha comunicato il Servizio di Emergenza Statale. Nel quartiere di Desnyanskyi, sette automobili parcheggiate sono state incendiate, mentre nel distretto di Solomyanskyi è stata segnalata la caduta di un oggetto in un'area aperta.

Altre due vittime civili si registrano nell'oblast di Kharkiv, dove un attacco russo con droni ha ucciso una donna di 81 anni e un uomo di 83 nel villaggio di Korotych. Lo ha reso noto il governatore Oleh Syniehubov, precisando che sono state danneggiate 13 abitazioni e un veicolo. A Kremenchuk, nella regione di Poltava, un drone russo ha invece colpito un edificio dell'Università Nazionale Mykhailo Ostrohradskyi, provocando un incendio e il ferimento di una persona.

Le forze ucraine hanno inoltre attaccato infrastrutture energetiche e di telecomunicazione nei territori occupati dalla Russia. Secondo il Kyiv Independent, sono state colpite strutture a Chystiakove, nell'oblast di Donetsk, e un sito di telecomunicazioni a Luhansk. In Crimea sono stati segnalati blackout e attacchi con droni nei pressi della stazione ferroviaria del distretto di Krasnoperekopskyi.

Sul fronte diplomatico, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo, accolto all'aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito "positivi" i colloqui tenuti a Oslo tra Witkoff e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È stato un incontro positivo, nulla di inaspettato o sorprendente; ora, forte di queste idee, potrà recarsi a San Pietroburgo per condividerle con la parte russa. Vediamo se riusciremo a compiere qualche progresso", ha dichiarato Rubio durante una visita a Mumbai.

Lo stesso Rubio è intervenuto sul rallentamento delle comunicazioni satellitari di SpaceX utilizzate dalle forze ucraine, escludendo un coinvolgimento della Casa Bianca. "Il presidente Trump non ha nulla a che fare con le decisioni prese da Starlink, Starshield e dal signor Musk. Si tratta di un'azienda privata; il presidente non la gestisce e non può ordinare a quell'azienda di fare nulla. Lo assicuro, non c'era alcuna conoscenza preventiva", ha affermato.

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