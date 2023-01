Ucraina: nuova contrapposizione Russia-Nato. Soldati di Kiev si addestreranno negli Usa In Iran, denuncia una ong, 109 persone sono a rischio esecuzione

Annunci di nuovi armamenti, esercitazioni militari, diplomazia: non accenna a fermarsi l'escalation nei toni tra blocchi contrapposti. Se, sulla guerra in Ucraina, Mosca ampia la visuale e parla di un conflitto che, in realtà, è tra Nato e Russia e promette che continuerà a sviluppare armi nucleari, dall'altra parte i Paesi occidentali riconfermano l'appoggio a Kiev. I soldati ucraini, riporta la Cnn, inizieranno l'addestramento negli Usa sul sistema di difesa Patriot.

Pieno sostegno all'Ucraina da Nato e UE. Il segretario generale dell'Alleanza Stoltenberg punta ad aumentare la produzione di armamenti. “Dobbiamo essere preparati ad una lunga guerra”, rimarca. Da Bruxelles, la presidente della Commissione europea Von Der Leyen promette nuove sanzioni a Bielorussia e Iran per i rapporti militari con Mosca. E il capo del Consiglio europeo Michel si impegna a supportare Kiev sul piano bellico. Anche la premier italiana Meloni garantisce appoggio e il sottosegretario alla Difesa Perego non esclude l'invio di sistemi anti-aerei.

Intanto i raid russi proseguono e Mosca nomina Alexander Lapin come capo dello Stato Maggiore delle forze di terra. Ma secondo fonti statunitensi e ucraine il fuoco di artiglieria russa sarebbe diminuito, forse per scarsità di rifornimenti o per un cambio di strategia.

Attenzione della comunità internazionale anche sull'Iran. Due ong, in Europa e negli Usa, parlano rispettivamente della possibile esecuzione di 109 persone arrestate durante le proteste e di 88 giornalisti bloccati. Annunciate dure punizioni per le donne che non portano il velo: rischieranno fino a 10 anni di carcere. In Brasile, invece, scattano mandati di arresto per 10 sospettati di aver finanziario il tentato colpo di Stato e vengono bloccati i conti dell'ex presidente Bolsonaro che si dice dispiaciuto per quanto fatto dai suoi sostenitori.

