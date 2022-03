Ucraina: nuova notte di scontri. Conclusi i negoziati Kiev-Mosca, "possibile trovare un terreno comune"

Occhi del mondo puntati sulla città bielorussa di Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell'area del fiume Pripyat, dove a mezzogiorno ora locale l'avvio dei colloqui fra rappresentanti di Mosca e di Kiev. La delegazione russa è pronta a negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo, spiega il capo negoziatore Medinsky, ma la presidenza ucraina chiede il cessate il fuoco immediato ed il ritiro delle truppe russe dal suo territorio, e il presidente Zelensky esorta i soldati russi a deporre le armi. Il Cremlino non vuole svelare "la sua posizione" mentre sono in corso i negoziati con l'Ucraina. Intanto la Cina chiede a tutte le parti della crisi di mantenere la calma.



La cronologia degli ultimi avvenimenti:

18:40 Secondo la Cnn, diverse grosse esplosioni sono state segnalate nell'est del centro di Kiev. Subito dopo sono risuonate le sirene d'allarme.



17:00 Russia e Ucraina prevedono un "secondo round" dei colloqui, riferiscono fonti di Kiev. Le delegazioni stanno ritornando nelle rispettive capitali per consultazioni. "Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune". Lo ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui di oggi con Kiev al confine bielorusso, citato da Interfax. I negoziati tra Russia e Ucraina proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia, fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. Secondo il negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, i colloqui si terranno "nei prossimi giorni".



16.00 In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato oggi a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni": lo ha reso noto una fonte dell'Eliseo. Nella telefonata, Putin ha dato "il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l'aggravamento della situazione", come proposto da Macron.

15.10 Un nuovo coprifuoco è stato annunciato a Kiev e scatterà dalle 20 di questa sera fino alle 7 di domani. Lo scrive il quotidiano Kyiv Independent. I cittadini potranno camminare per le strade solo per cercare riparo nel caso in cui suonino le sirene d'allarme per i raid aerei mentre lo spostamento con le auto sarà consentito solo con un permesso speciale.

15.00 Gli Stati Uniti mettono in guardia gli americani a non viaggiare in Russia e in Bielorussia in seguito "all'attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe in Ucraina". E' quanto emerge dal sito del Dipartimento di Stato, che ha portato l'allerta a 'livello 4 - Do not Travel'.

15.00 I colloqui negoziali tra Ucraina e Russia si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, citato da Interfax.

14.16 L'ente federale russo per l'aviazione civile ha chiuso lo spazio aereo a compagnie di Italia, Germania, Spagna e Francia, oltre a quelle di numerosi altri Paesi europei come misura "simmetrica" alle sanzioni europee. Lo fa sapere la Tass.

13.43 "Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale". Lo rende noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca, aggiunge, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. "Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!", conclude.

Il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta Interfax, ha detto: "La comunità occidentale è un impero delle bugie".

13.34 Gli Stati Uniti vietano con effetto immediato tutte le transazioni con la Banca centrale russa. Lo annunciano le autorità Usa.

13.32 L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato "non è in agenda". Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, prima del consiglio straordinario sulla Difesa che si svolgerà in videoconferenza. "Dobbiamo dare una risposta per le prossime ore, non per i prossimi anni", spiega Borrell, aggiungendo che "l'Ucraina ha una chiara prospettiva europea", ma ora è il momento di "lottare contro un'aggressione".

12.39 La Difesa di Mosca annuncia che le truppe russe hanno "assunto il controllo delle cittadine di Berdyansk e Enerhodar - nel sudest ucraino - e dell'area attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya.

12.14 La Banca centrale della Russia ha annunciato che oggi la Borsa di Mosca resterà chiusa. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

10.15 Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, saranno questa sera a cena dal presidente francese Emmanuel Macron per parlare di Ucraina e "sovranità europea": lo rende noto l'Eliseo.

10.07 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta i soldati russi a deporre le armi e chiede l'adesione "immediata" dell'Ucraina nell'Ue.

9.47 L'Ucraina chiede il "cessate il fuoco immediato" e il ritiro delle truppe russe. Lo afferma la presidenza.

9.23 Le Borse europee aprono in forte calo, dopo l'inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia per l'invasione dell'Ucraina.

9.15 "La delegazione russa è pronta a negoziare con l'Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo". Lo afferma il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato da Interfax, in attesa dell'inizio dei colloqui tra Mosca e Kiev a Gomel.

8.31 L'esercito russo accusa le autorità ucraine di utilizzare la popolazione civile di Kiev come "scudo umano".

8.25 La delegazione ucraina è attesa a Gomel, in Bielorussia, per l'avvio dei colloqui con Mosca tra un'ora e mezza o due ore. Lo annuncia il capo negoziatore russo citato dall'agenzia Tass.

8.21 La popolazione di Kiev "può lasciare liberamente la città": lo ha annunciato l'esercito russo.

A tremare, dopo le nuove sanzioni alla Russia e la minaccia nucleare evocata da Vladimir Putin sono stati soprattutto i mercati: il rublo ha ceduto quasi il 30% sul dollaro sulle piazze asiatiche, i future a Wall Street hanno perso fino al 3%, il petrolio è schizzato al Wti fino a un +7,5% a 98,46 dollari al barile. Strangolate dalle sanzioni molte banche russe, con il 50% delle riserve della banca centrale di Mosca congelate nelle casseforti dei Paesi del G7. L'Ue chiude alla Russia anche i cieli, blindando gli spazi aerei dei Paesi membri e presto potrebbe farlo anche per i porti.