Ucraina: nuova offensiva delle forze russe, giovedì incontro tra ministri degli esteri dei due Paesi

La Russia rafforza l'offensiva sul territorio ucraino. Si susseguono le notizie di nuovi attacchi. Dopo che Kiev questa mattina si è risvegliata con le sirene anti-aeree, si parla di nuovi raid a Kharkiv e a Mariupol. In quest'ultima città sarebbero 1170 i morti, come riportato dal Sindaco. 47 le persone sepolte in una fossa comune. Sempre a Mariupol bombardamenti in un ospedale con reparti maternità e pediatrici: 17 i feriti. La capitale Kiev, fanno sapere le autorità locali, potrà resistere solo una settimana, in termini di risorse, se l'esercito russo la circonderà.

Nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo per l'evacuazione dei civili tramite corridoi, ma dagli amministratori ucraini le accuse, dirette alla Russia, di non aver rispettato i patti. E c'è attesa per l'incontro di domani in Turchia tra il ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba, e l'omologo russo Lavrov. Un confronto per il quale Kuleba dice di non avere grandi aspettative. Intanto, sembra rientrare l'allerta per l'interruzione di corrente nella centrale nucleare di Chernobyl. Nessun rischio critico per la sicurezza, fa sapere l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Mentre si combatte, si procede comunque con la diplomazia. Nuova telefonata tra Putin e il cancelliere tedesco Scholz. I due leader hanno parlato, tra gli altri temi, dei negoziati e dei corridoi umanitari. Dal presidente Zelensky, nelle scorse ore, appello ai Paesi occidentali perché decidano al più presto sull'invio di jet offerti dal Governo polacco. Ma si tratta di uno scenario “potenzialmente pericoloso”, avverte Mosca. Sul fronte sanzioni, il Cremlino annuncia una risposta mirata. Dall'altra parte, altri 160 nomi sono stati aggiunti alla black list dell'Unione europea. E sul piano del commercio, anche Amazon ferma le sue attività in Russia.