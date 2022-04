Ucraina: nuovi bombardamenti distruggono l'aeroporto di Dnipro. Trovate nuove fosse comuni

Un nuovo bombardamento russo ha colpito l'aeroporto di Dnipro nell'est dell'Ucraina. Lo riferisce il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk, precisando che l'aeroporto è stato 'completamente distrutto'. Secondo Kyiv Indipendent, le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sette missili contro Dnipro. Le sirene anti-aeree hanno suonato quasi ogni ora nella regione e un missile russo ha colpito anche un impianto industriale a Pavlograd, a un'ottantina di chilometri a est della città.

'Il 31 marzo abbiamo trovato una cinquantina di corpi lungo un tratto di 6 chilometri della strada principale che porta a Kiev. Altre 60 persone al momento non si trovano'. Lo riferisce il capo del villaggio di Buzova, Taras Didich, all'inviato dell'ANSA sul posto. Didich parla dalla stazione di servizio, dove da una fossa sono stati prelevati due corpi. 'Gli altri cadaveri sono in ospedale o all'obitorio, sono stati prelevati giorni fa per strada dagli stessi parenti delle vittime. I corpi hanno i segni di colpi di fucile e sono stati in strada per più di dieci giorni', aggiunge il funzionario ucraino.

Tre esplosioni distinte, provenienti dalla zona nord di Odessa, sono state udite dall'ANSA alle 14.45 ora locale, mentre le sirene dell'allarme antiaereo avvertivano la popolazione di rimanere nei rifugi. La città, che oggi avrebbe dovuto ospitare la ricorrenza della liberazione del porto dai nazisti nel 1944, è da ieri sotto coprifuoco diurno generale a causa degli attacchi. A circa cento chilometri più a est, nella città di Mykolaiv, poco prima del fronte, la stampa locale ha fatto sapere che un caccia russo di tipo Su-34 sarebbe stato abbattuto sopra la città.

"Ci sarà un'offensiva a breve, una grande battaglia per il Donbass" perché "vediamo che c'è un accumulo di forze, mezzi, un'enorme quantità di attrezzatura". Questa la previsione di Sergiy Gaidai, governatore del Lugansk, l'oblast più orientale dell'Ucraina. Kiev dice che i russi ora stanno cercando di sfondare le difese sue nell'area di Izium, a sudest di Kharkiv (Est) e tentano di conquistare il pieno controllo di Mariupol. Immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo lungo 12 km, in movimento verso sud attraverso la cittadina di Velkyi Burluk, ad est di Kharkiv.

Il procuratore generale ucraino Irina Venediktova ha dichiarato a Sky News che la Russia ha commesso crimini di guerra in tutta l'Ucraina. 'Complessivamente si contano 1.222 morti solo nella regione di Kiev - ha detto - Naturalmente, ciò che abbiamo visto sul campo in tutte le regioni dell'Ucraina sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e faremo di tutto per perseguirli'. Riferendosi all'attacco missilistico alla stazione di Kramatorsk che ha ucciso più di 50 persone, Veneditktova ha affermato che si tratta di 'un crimine di guerra. È stato un missile russo'.

"Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?". È l'appello lanciato dal Papa per l'Ucraina all'Angelus nella Domenica delle Palme. Durante la messa, Francesco ha detto che 'Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli, nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio, negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i fratelli'.

