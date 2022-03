UCRAINA Ucraina: nuovi bombardamenti sui corridoi umanitari. Zelensky apre a un compromesso su Crimea e Donbass

Il terzo round negoziale Mosca-Kiev non porta grandi risultati ma lascia la porta aperta a un nuovo incontro. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a un compromesso su Crimea e Donbass: “Possiamo discutere e trovare un accordo su come questi territori continueranno a vivere», afferma. Questa mattina nuovi bombardamenti sui corridoi umanitari da Zaprozhzhia a Mariupol, avvertono le autorità ucraine. Raid aerei anche su altre città , tra cui Sumy e Makariv. A Gostomel è stato ucciso il sindaco. I carri armati russi si starebbero ammassando alle porte di Kiev, facendo presagire un imminente assalto alla capitale. Zelensky ha però ribadito che rimarrà nel palazzo presidenziale.

La Banca Mondiale ha approvato un piano di prestiti e sovvenzioni da 723 milioni di dollari per sostenere il bilancio dello stato ucraino in sofferenza, a causa del conflitto e dell'invasione russa. Intanto, il presidente russo Putin, in un messaggio per la Giornata della Donna si è rivolto a madri, mogli, figlie e sorelle dei soldati: "Voglio sottolineare che i soldati di leva e i riservisti non saranno convocati e non prenderanno parte alle ostilità. Solo il personale militare professionista può risolvere i compiti assegnati".

La Turchia ospiterà, giovedì, un bilaterale tra il ministro degli Esteri ucraino Kuleba e l'omologo russo Lavrov: il colloquio al più alto livello dall'inizio del conflitto. Anche il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha annunciato la disponibilità di Pechino a mediare. Intanto ha superato la soglia dei due milioni il numero di profughi ucraini, secondo i dati dell'agenzia Onu per i rifugiati. Se i bombardamenti proseguiranno, l'Ue dovrà accoglierne 5 milioni, avvisa l'Alto rappresentante Josep Borrell. Nel pomeriggio la Commissione europea presenterà i dettagli del piano per ridurre dell'80% in un anno la dipendenza dal gas russo.

