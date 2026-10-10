Ucraina, nuovi negoziati a Miami. Trump sente Putin e annuncia lo stop alle sanzioni sul gasolio russo

Gli Stati Uniti tentano di rilanciare i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, mentre Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo, accompagnato da una sospensione temporanea delle sanzioni americane. Una decisione che provoca l'immediata reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale "fare regali a Putin non porterà la pace".

A Miami sono previsti due giorni di colloqui tra una delegazione ucraina, rappresentanti europei e i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Al centro degli incontri, secondo fonti americane citate dall'Afp, anche la possibilità di una sospensione reciproca degli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle rotte del Mar Nero.

Parallelamente, Trump ha annunciato su Truth Social di aver avuto un colloquio telefonico "di grande successo" con Putin, raggiungendo un'intesa sulle forniture energetiche. Secondo quanto riferito dal presidente americano, Mosca consegnerà inizialmente oltre 300mila tonnellate di gasolio, altre 500mila a novembre, un milione successivamente e ulteriori tre milioni in tempi brevi. L'obiettivo dichiarato dalla Casa Bianca è ridurre rapidamente i prezzi dell'energia, anche in vista delle elezioni di Midterm.

Il ministero del Tesoro statunitense, secondo quanto riportato, avrebbe intanto disposto una sospensione di sei mesi delle sanzioni sulle forniture di gasolio russo ai mercati internazionali. Putin ha confermato l'intesa, esprimendo fiducia in un effetto positivo sull'economia globale.

Dura la posizione di Kiev. "Permettere alla Russia di vendere prodotti petroliferi è un investimento in una guerra che deve essere terminata, non prolungata", ha dichiarato Zelensky, chiedendo una reale de-escalation reciproca. Fonti ucraine citate da Axios hanno riferito della sorpresa del governo di Kiev per l'annuncio americano.

Ai negoziati in Florida partecipano, per l'Ucraina, Kyrylo Budanov e Rustem Umerov, insieme ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania e a rappresentanti della Nato e dell'Unione europea.

L'iniziativa diplomatica arriva dopo l'allarme lanciato dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul rischio di un'ulteriore escalation militare. Intanto l'Ucraina affronta una situazione energetica sempre più difficile, con gravi danni alla rete elettrica provocati dai bombardamenti russi. Resta da capire se l'allentamento delle sanzioni possa favorire un'intesa almeno parziale sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture.











