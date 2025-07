Ucraina: nuovi, pesanti, raid russi con droni e missili nella notte. Colpite anche le zone occidentali

Chi parla di svolta anti-russa di Trump, chi si mantiene cauto; registrando ancora una sostanziale assenza di azioni concrete a sostegno di Kiev. Ed effettivamente – al netto del cambio di tono – non è ancora chiaro se le dichiarazioni di questi giorni del Presidente siano frutto di un momentaneo moto di frustrazione verso Putin, o se invece rappresentino il prologo di un cambio di strategia. Attesa, allora, per l'annunciata “dichiarazione importante sulla Russia” di lunedì. Nel frattempo non i canali ufficiali dell'Amministrazione – ma i media – parlano di un imminente invio di armi a Kiev per un valore di 300 milioni di dollari. In ogni caso poca cosa – sulla carta – se si considera il grado di deterioramento della difesa aerea del Paese aggredito. Da qui la determinazione di Mosca a sfruttare il momentum. Nuovo pesantissimo attacco nella notte su una moltitudine di regioni ucraine, anche dell'estremo ovest. Colpita ad esempio la città di Leopoli.

Sarebbero stati utilizzati in questa occasione quasi 600 droni e 26 missili da crociera. 344, pare gli abbattimenti; un rateo – anche se dovesse confermarsi reale – comunque non adeguato alla protezione del complesso industriale-militare di Kiev. Palese, dall'altra parte, il tentativo di logorare progressivamente la capacità di resistenza del Paese invaso. Irrealistico, in queste condizioni, pensare ad una tregua. E anche a Gaza pare sul punto di chiudersi la finestra di opportunità per un cessate il fuoco; nonostante siano teoricamente ancora in corso i negoziati.

Hamas punta il dito contro lo Stato Ebraico. La mappa del ritiro delle truppe – è stato sottolineato – in realtà è una mappa di redistribuzione e riposizionamento. Da qui l'accusa di volere impedire l'accordo per continuare – è stato detto - “la guerra di sterminio”. Nel frattempo prosegue il martellamento delle IDF sulla Striscia. Secondo fonti locali sarebbero già 60 i palestinesi uccisi dalle prime ore di oggi. Stando all'agenzia Wafa 27 persone avrebbero perso la vita nei pressi di un punto di distribuzione aiuti a nord di Rafah.