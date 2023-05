UCRAINA Ucraina, nuovo attacco aereo su Kiev. In arrivo nuove sanzioni per Mosca

Ucraina, nuovo attacco aereo su Kiev. In arrivo nuove sanzioni per Mosca.

Con un tweet, il consigliere del governo di Kiev Anton Gerashchenko ha annunciato un altro "massiccio" attacco aereo russo sull'Ucraina, avvenuto nella serata di ieri. Il decimo di questo mese, scrive il consigliere. "Lo Stato terrorista cerca di esaurire la difesa aerea ucraina e il popolo ucraino", si legge nel tweet, che parla anche di "danni in diverse regioni ucraine". Gran Bretagna e Unione europea, nel frattempo, si apprestano a varare nuove sanzioni contro Mosca, prendendo di mira le importazioni di alluminio, diamanti, rame e nichel. "I diamanti russi non sono per sempre", ha scherzato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il giro di vite riguarderà anche persone ed entità collegate al furto di grano ucraino.

