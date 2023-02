GUERRA Ucraina, nuovo raid a Kramatorsk. Russia celebra 80esimo anniversario della vittoria di Stalingrado

Ancora bombe su obiettivi civili. Un nuovo raid a Kramatorsk, nell'Est del Paese, colpisce un reparto pediatrico, dopo il missile balistico che ha provocato almeno tre vittime schiantandosi contro un condominio della città. Zelensky avverte: “La Russia sta concentrando le sue forze per vendicarsi non solo dell'Ucraina, ma anche dell'Europa libera”. Secondo il presidente Putin “sono tentativi di spingere il Vecchio Continente contro la Russia”.

Durante le celebrazioni dell'80esimo anniversario della vittoria di Stalingrado poi ammonisce: “L'ideologia del nazismo nella sua forma moderna rappresenta di nuovo una minaccia per Mosca. E' incredibile, ma siamo di nuovo minacciati da carri armati tedeschi. La Russia però – conclude Putin – ha i mezzi per rispondere (alludendo non solo ai tank) e ha fiducia in sé, nel fatto di essere nel giusto e nella vittoria”.

E se da una parte Mosca, secondo la Difesa ucraina, starebbe pianificando una grande offensiva in occasione dell'anniversario dell'invasione, il 24 febbraio; dall'altra la Polonia sarebbe favorevole all'invio di caccia a Kiev se la decisione fosse comune alla Nato. Caccia che gli Usa non vogliono inviare: al loro posto 2 miliardi in aiuti militari, inclusi per la prima volta razzi a lungo raggio. Forniture che preoccupano Mosca, con il ministro degli Esteri Lavrov che accusa: “Se queste armi verranno consegnate, molto probabilmente verranno forniti anche gruppi di combattimento. Questi militari – conclude – saranno congedati dai loro eserciti e registrati come mercenari”.

