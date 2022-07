Ucraina: oltre 1300 civili uccisi dai russi a Kiev

Il capo della polizia Ucraina Andrii Nebytov oggi ha detto che sono complessivamente "1.346 i corpi dei civili uccisi dai russi ritrovati finora nella regione di Kiev. Disperse inoltre altre circa 300 persone. Secondo il capo di stato maggiore britannico, intanto, sarebbero 50.000 i soldati russi uccisi o feriti e la Russia dunque avrebbe perso oltre il 30% - a suo dire – della sua efficacia di combattimento terrestre.

Oggi tra le ore 14 e le 15 sono state sentite una serie di esplosioni nel centro regionale di Zaporizhzhia." Il nemico - rende noto su Facebook l'amministrazione regionale della città ucraina - sta utilizzando i lanciarazzi Mlrs in alcune località lungo la linea di contatto". Secondo le prime informazioni di Ukrinform non ci sarebbero morti o feriti, mentre degli incendi sono scoppiati in diversi campi.

