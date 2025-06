Ucraina: oltre 500 missili e droni russi su Kiev nella notte

L'esercito russo ha attaccato l'Ucraina con un numero record di 537 tra droni e missili. Ad affermarlo l'aeronautica di Kiev. Si tratta di uno dei più vasti bombardamenti dall'inizio del conflitto. Colpite, tra le altre, le regioni di Kiev e Leopoli. In seguito all'attacco russo sono stati fatti decollare anche aerei militari polacchi e alleati, come riportato dal comando operativo delle forze armate polacche. Negli scontri l'Ucraina ha perso un caccia F-16 dopo che il suo pilota, morto a seguito dell'attacco, è stato colpito mentre respingeva l'attacco di missili e droni russi. Si tratta della terza perdita di un F-16 in guerra. È impossibile spingere la Russia ai colloqui con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca, sostiene il portavoce del Cremlino Peskov citato dalla Tass. “La Russia – dice - può essere spinta al tavolo delle trattative solo con la logica e le argomentazioni. È impossibile utilizzare contro di noi la pressione o la forza”.

Sull'altro fronte caldo, quello mediorientale, l'esercito israeliani ha emesso un ordine di evacuazione per il nord della Striscia di Gaza, avvertendo i palestinesi in alcune zone della citta e delle aree limitrofe di un'imminente azione. “Le operazioni militari si espanderanno” è il messaggio del portavoce militare dell'Idf, intimando ai residenti di “evacuare immediatamente a sud verso Al-Mawasi” per motivi di sicurezza.

Intanto Donald Trump scrive sul suo social Truth: “FATE L'ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!!". Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione del presidente Usa per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinché concluda l'accordo di cessate il fuoco.