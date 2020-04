COVID-19 Ucraina: oltre 8000 casi di Coronavirus e 201 morti La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Secondo il Centro di salute pubblica, al 25 aprile sono già 8.125 I casi di Coronavirus in registrati in Ucraina. 201 persone sono morte, 782 pazienti sono guariti. Durante il giorno, sono stati rilevati 478 nuovi casi. 156.000 dottori e 296.000 membri del personale medico lavorano in tutta l'Ucraina. Lamentano la mancanza di elementi per la protezione personale: motivo per cui l'incidenza tra i dottori sta crescendo rapidamente. Il numero ha già superato quota 1.300. Anche le forze armate registrano nuovi casi. Ad oggi, a 37 militari è stata confermata la diagnosi di Coronavirus.

130.000 persone sono andate nei templi ortodossi la notte di Pasqua nonostante la quarantena. Quindi, l'epidemia è prevista per la prima settimana di maggio. I giorni di commemorazione quest'anno sono tra il 26 e 28 aprile, ma la decisione di vietare le visite ai cimiteri è stata presa per la diffusione del Coronavirus. In assenza di un picco maggiore, il Gabinetto dei Ministri pensa a misure di quarantena più leggere in Ucraina l'11 maggio. Secondo il piano, sarà consentito visitare parchi e piazze, così come saloni di bellezza e caffetterie con terrazza. Comunque, i campi da gioco rimarranno l'eccezione.

Nella zona di esclusione di Chernobyl 20.000 ettari di terra sono stati colpiti da incendi, di cui il 30% di foreste. Ora l'incendio è localizzato, ma ci sono ancora 2.000 pompieri che lavorano nelle zone. Nessuna infrastruttura critica è stata interessata. Gli incendi sono partiti il 4 aprile, a 28 chilometri dal sarcofago.

