Ucraina. Onu: dall'inizio del conflitto 4.339 civili morti

Si continua a combattere per il controllo di Severodonetsk. Meno bombardamenti, ma più potenti su Kharkiv. È il 107esimo giorno di guerra e i civili morti finora sono 4.339, secondo le stime dell'Onu. “Senza le armi americane stiamo perdendo”, denuncia il presidente ucraino Zelensky. E poi: “Solo durante il conflitto tra Russia e Ucraina, e dura – ricorda – non dal 24 febbraio ma dal 2014, la Russia ha violato circa 400 diversi trattati internazionali”. L'intelligence militare di Kiev ritiene che le risorse economiche del Cremlino le permetteranno di continuare la guerra a questo ritmo per almeno un anno”.









Il presidente Putin ha ribadito che la Russia deve combattere e difendersi come ai tempi dello Zar, e che “non farà la fine dell'Unione sovietica”. Nel frattempo a Mariupol è scoppiata un'epidemia di colera, che ha spinto le autorità russe che controllano la città a chiuderla in quarantena. I separatisti filorussi riferiscono che da Lugansk hanno iniziato a inviare cereali verso la Russia, con un primo carico di 650 tonnellate. Sul fronte politico Zelensky ha sentito il capo dell'Eliseo Macron per coordinare il percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea. Mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov, rispetto alla via diplomatica come soluzione alla guerra, ha detto che la Russia è aperta al dialogo, ma “bisogna essere in due per ballare il tango”. Al Palazzo Apostolico Vaticano, infine, il Papa ha ricevuto la presidente della Commissione Ue Von der Leyen per ribadire l'impegno comune per la fine della guerra.