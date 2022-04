Ucraina, Onu: su ritrovamenti a Bucha riflessioni su "eventuali crimini di guerra"

Continuano le azioni di guerra in Ucraina. La città di Odessa è sotto attacco: Mosca parla di una raffineria e depositi di carburanti colpiti. Intanto, sarebbe in corso un cessate il fuoco temporaneo per evacuare cittadini stranieri da Mariupol, ma secondo Kiev i corridoi sono bloccati.

E' orrore a Bucha, cittadina a nord-ovest della capitale, per il massacro di civili. Il Capo dei soccorritori ha parlato di 57 corpi ritrovati in una fossa comune. Una dozzina erano visibili e altri solo parzialmente sepolti. Per l'Onu questo ritrovamento solleva "serie domande su eventuali crimini di guerra".

In giornata il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di genocidio. E l'Ue lavora a nuove sanzioni verso Mosca e sta assistendo gli ucraini e le ong per raccogliere prove da portare nelle corti internazionali su quelle che sono state definite le "atrocità commesse dall'esercito russo".