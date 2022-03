GUERRA Ucraina: Papa dona ambulanza a città di Leopoli

Ucraina: Papa dona ambulanza a città di Leopoli.

Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, è partito alla volta di Leopoli con un'ambulanza donata e benedetta da Papa Francesco nei giorni scorsi. Il veicolo sarà donato alle autorità della città ucraina per portare soccorso alla popolazione, aumentata considerevolmente nelle passate settimane per via dei rifugiati. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: