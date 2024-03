UCRAINA Ucraina: Papa, “quando vedi che sei sconfitto” occorre avere il “coraggio di negoziare” Francesco avrebbe sottolineato come si possa oggi negoziare con l'aiuto di potenze internazionali.

In queste ore un appello del Papa, sul conflitto in Ucraina. Messaggio forte, e che forse farà discutere, quello apparentemente diretto alle autorità di Kiev. In un'intervista alla Radiotelevisione svizzera, infatti – riporta l'ANSA -, Francesco avrebbe sottolineato come si possa oggi negoziare con l'aiuto di potenze internazionali.

“E' più forte – avrebbe detto - chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca”. “Quando vedi che sei sconfitto” - avrebbe aggiunto - “occorre avere il coraggio di negoziare”. Avrebbe ricordato poi le tante vittime, e come la Turchia si sia offerta di mediare. “Non abbiate vergogna di negoziare – avrebbe sottolineato - prima che la cosa sia peggiore”.

