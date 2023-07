STATI UNITI Ucraina, Pentagono: "Bombe a grappolo a Kiev", emesso ordine esecutivo per mobilitare le riserve

Secondo il Pentagono, 'il gruppo Wagner non combatte più in Ucraina in modo significativo', anche se molti uomini sono rimasti nelle aree occupate. Ha poi confermato di avere consegnato "bombe a grappolo a Kiev" che però "non le userà contro i civili, a differenza dei russi". "Putin ha già perso la guerra, non userà l'atomica", aveva detto ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Helsinki dopo il summit con i leader nordici. Lo stesso presidente Biden ha poi emesso un ordine esecutivo che approva la mobilitazione di forze di riserva fino ad un massimo di 3.000 persone. Nella notte, una forte esplosione ha scosso la cittadina di Voronezh, nella Russia sudoccidentale non lontano dal confine ucraino. Secondo media russi la difesa aerea avrebbe abbattuto un drone.

