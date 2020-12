COVID-19 Ucraina: per il lockdown si attende la fine delle festività La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Se nella maggior parte dei Paesi europei è stato introdotto un lockdown per le festività di fine anno, in Ucraina sarà fatto dopo le vacanze. Dall'8 al 25 gennaio, come annunciato dalle Autorità. Dicono che i medici possono ancora farcela, ma l'economia no. Il numero dei pazienti attualmente positivi al covid in Ucraina è di 367.000 unità. Gli imprenditori ucraini sono contrari all'introduzione di un lockdown di fine anno. In Piazza dell'Indipendenza, a Kiev, hanno chiesto di non mettere sotto pressione le piccole attività. Comunque, secondo le decisioni del Governo, da oggi è proibito tenere feste e banchetti ai ristoranti; i concerti dei bambini saranno organizzati senza i genitori e le funzioni religiose sono limitate in modo significativo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il Ministro della Salute questa settimana ha aggiornato l'algoritmo per i test sulla presenza del coronavirus, incrementando il loro numero. I medici di famiglia saranno autorizzati ad utilizzare autonomamente i test rapidi. Si afferma che circa l'80% dei test in Ucraina sono effettuati gratuitamente. Il 18 dicembre sono stati registrati 12.630 casi confermati di Covid-19. Complessivamente 16.469 ucraini sono morti di coronavirus durante la pandemia, e il tasso di mortalità nel Paese è all'1,7%.

Dopo una lunga permanenza nella clinica tedesca Sherite, il celebre sindaco di Kharkov Gennady Kernes è morto a causa del coronavirus. In ottobre era stato rieletto per questa carica in assenza, in ogni caso non è riuscito a superare le complicazioni del virus poiché soffriva delle conseguenze di una ferita da proiettile dopo un attentato avvenuto 6 anni fa. Kernes è il quarto sindaco del Paese che non ha potuto esercitare le proprie funzioni a causa della sopravvenuta morte per covid.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: