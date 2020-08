Ucraina: per il Presidente Zelensky le presidenziali in Bielorussia dovrebbero essere ripetute alla presenza di osservatori internazionali

la corrispondenza di Victoria Polishuk

A causa della situazione creatasi in Bielorussia l'Ucraina ha sospeso ogni contatto diplomatico con Minsk. Secondo Volodymyr Zelensky l'Acting President della Bielorussia, Alexander Lukashenko, dovrebbe ripetere le elezioni presidenziali entro un mese alla presenza di osservatori internazionali. Il Ministero degli Esteri bielorusso considera tale dichiarazione come un tentativo di interferire negli affari interni. I confini ucraini sono aperti a chi fugge dalle violenze in Bielorussia e gli attivisti di Maidan ricordano che non furono le proteste a portare l'Ucraina al conflitto militare, bensì l'intervento della Russia.

Come noto il Cremlino ha ufficialmente riconosciuto i risultati delle elezioni in Bielorussia e sostiene la soppressione fisica delle proteste. Il 29 agosto è il giorno del Ricordo dei Difensori dell'Ucraina. Proprio oggi, sei anni fa, a Ilovaysk, circa mezzo migliaio di militari caddero sul campo: la perdita più grave di sempre nella guerra in Donbass. All'epoca i militari russi spararono su un “corridoio verde” che, in base agli accordi, poteva essere utilizzato dai combattenti ucraini. La quarantena adattiva, in Ucraina, è stata estesa al 31 ottobre. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.481 nuovi casi di coronavirus. Tra i malati, la leader del partito “Batkivshchyna” Yulia Tymoshenko è ancora in condizioni serie.

Dall'Ucraina Viktoria Polishchuk