Ucraina: "Pericolosa svolta" dopo attacchi di Kiev in Russia

Si fa strada un nuovo possibile scenario nella guerra in Ucraina, dopo i ripetuti attacchi delle forze di Kiev verso basi aeree russe. In un'intervista pubblicata su Bloomberg, James Stavridis, ex comandante supremo della Nato, parla di una “pericolosa svolta” nel conflitto. L'ultimo, in ordine di tempo, l'attacco con un drone a un aeroporto nella regione russa di Kursk, al confine, come riportato dalle istituzioni locali.

Per il militare statunitense in questo modo l'Ucraina dimostrerebbe la sua capacità ma i sostenitori occidentali, prevede, cercheranno di convincerla a evitare attacchi su larga scala così da ridurre il rischio di un'ulteriore escalation e non coinvolgere l'Alleanza atlantica. Dal canto suo, la Russia mette in chiaro che adotterà le “misure necessarie” per rispondere a quelli che definisce “attacchi terroristici” sul suo suolo. Il Cremlino chiude poi la porta a possibili trattati di pace, ribadendo che saranno raggiunti gli obiettivi militari prefissati.

Intanto, il presidente ucraino Zelensky, per i media occidentali, diventa un'icona: il Financial Times lo nomina persona dell'anno e portabandiera della democrazia liberale. In territorio ucraino i raid proseguono: decine, secondo fonti di Kiev, i missili lanciati dai russi nelle ultime ore. Almeno quattro i morti in attacchi che, spiegano, hanno colpito infrastrutture critiche e civili.